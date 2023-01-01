В Пермском крае мужчина пришёл в парк и поджёг себя ЧП произошло в Соликамске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 9 марта, в Соликамске Пермского края мужчина пришёл в городской парк культуры и отдыха и поджёг себя. Об этом сообщает telegram-канал «Слуховой Анализотор».

«Обгорел сильно, живой, но шансов, что выживет мало», — говорится в сообщении. О происшествии также сообщают пользователи соцсетей.

В минздраве региона отметили, что пострадавший госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии.

Полиция по факту происшествия проводит проверку.

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