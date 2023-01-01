В Пермском крае мужчина пришёл в парк и поджёг себя
ЧП произошло в Соликамске
В четверг, 9 марта, в Соликамске Пермского края мужчина пришёл в городской парк культуры и отдыха и поджёг себя. Об этом сообщает telegram-канал «Слуховой Анализотор».
«Обгорел сильно, живой, но шансов, что выживет мало», — говорится в сообщении. О происшествии также сообщают пользователи соцсетей.
В минздраве региона отметили, что пострадавший госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии.
Полиция по факту происшествия проводит проверку.
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