Экс-министр спорта Прикамья Павел Лях возглавил колледж ПГНИУ без приставки «и.о.» Поделиться Твитнуть

Павел Лях

Константин Долгановский

На сайте колледжа профессионального образования ПГНИУ появилась информация, что исполнявший обязанности директора учреждения бывший министр спорта Пермского края Павел Лях избавился от приставки «и.о.», став полноправным руководителем.

О трудоустройстве Павла Ляха в колледж «Новый компаньон» уже писал. Тогда Лях отметил, что занял должность на период болезни директора учреждения.

Колледж профессионального образования был создан в структуре Пермского университета в 2015 году как звено системы непрерывного образования. В колледже обучается более 1 тыс. студентов по IT-специальностям, а также по таким направлениям, как экономика и бухгалтерский учёт; банковское дело; право и организация социального обеспечения. Со дня основания директором и идейным вдохновителем колледжа была Юлия Рольник.

Павел Лях занимал должность главы министерства физической культуры и спорта с 2011 по 2016 год. В 2019 году он был осуждён на три года условно за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015-м. Ему также запрещалось занимать госдолжности два года и десять месяцев. Вину министр не признал.

До работы в министерстве Павел Лях возглавлял банк «Каури» и БК «Урал-Грейт».

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