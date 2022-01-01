Бывший министр спорта Прикамья возглавил колледж ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Павел Лях

Константин Долгановский

Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях назначен исполняющим обязанности директора колледжа профессионального образования ПГНИУ.

Учебное заведение бывший чиновник возглавил на период болезни директора, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Должность главы министерства физической культуры и спорта Павел Лях занимал с 2011 по 2016 год. В 2019 году он был осуждён на три года условно за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015-ом. Ему также запрещалось занимать госдолжности два года и десять месяцев. Вину министр так и не признал.

До работы в министерстве Павел Лях возглавлял банк «Каури» и БК «Урал-Грейт».

Колледж профессионального образования создан в структуре Пермского университета в 2015 году как звено системы непрерывного образования. В колледже обучается более 1000 студентов по IT-специальностям, а также по таким направлениям как экономика и бухгалтерский учет; банковское дело; право и организация социального обеспечения.

На сайте учреждения размещена информация, что директором и идейным вдохновителем колледжа является Юлия Рольник.





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