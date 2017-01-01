Павлу Ляху смягчили приговор

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Фото: Константин Долгановский

Пермский краевой суд смягчил наказание для бывшего министра физической культуры и спорта Пермского края Павла Ляха. Теперь ему запрещено занимать госдолжности не три года, которые назначил ему Ленинский районный суд, а два года и десять месяцев.

По остальным пунктам приговора изменений не последовало.

Напомним, 17 июня районный суд назначил Ляху три года условно с испытательным сроком в два года. Бывшего чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. Но оправдал по ст. 293 (халатность).

Уголовное дело в отношении экс-министра возбудили в 2016 году после проверки Контрольно-счётной палатой. На реконструкцию стадиона из бюджета выделили более 45 млн руб., но, по версии следствия, стоимость работ была завышена на 18 млн руб. При этом работы на 5 млн руб. вообще не были выполнены. В частности, не было доделано футбольное поле, а также беговые дорожки. Лях своей вины не признаёт. То есть общий ущерб бюджету, по мнению обвинения, составил более 23,6 млн руб.

Виновным себя Павел Лях так и не признал.