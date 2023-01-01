Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дирижёр из «Новой оперы» ставит спектакль к юбилею Пермского музыкального колледжа В пермской постановке примет участие Александр Галибин Поделиться Твитнуть

Дмитрий Волосников

Геннадий Авраменко

В честь 100-летия Пермского музыкального колледжа его выпускник, дирижёр московского театра «Новая опера» Дмитрий Волосников ставит в Перми музыкальный спектакль, в котором примут участие актёры из разных городов, представители разных музыкальных жанров.

Речь идёт о музыкальном спектакле «Женитьба» (12+) по пьесе Н.В. Гоголя.

Участие в проекте принимают камерный оркестр и хор Kama cantabile Пермского музыкального колледжа под руководством Алексея Проскурнина и Ларисы Юрковой, солисты – москвичи Андрей Котов (вокал, колёсная лира, гусли) и Варвара Котова, вокал. Текст будет читать народный артист РФ Александр Галибин.

В спектакле звучит музыка Альфреда Шнитке из «Гоголь-сюиты», фрагмент «Грустного вальса» Яна Сибелиуса, малороссийские колядки, духовные стихи, обработки русских народных песен.

Спектакль будет показан не только в Перми, но и в городах Пермского края: в Чернушке (15 марта), Осе (17 марта) и Чайковском (18 марта). В Перми показ состоится в Органном зале 16 марта.

Это не первый проект Дмитрия Волосникова с Пермским музыкальным колледжем: десять лет назад к 90-летию учебного заведения он поставил на сцене Пермского театра оперы и балета «Дидону и Энея» Генри Пёрселла. Любопытно, что два года спустя Волосников получил «Золотую маску» за музыкальное решение «Дидоны и Энея» в «Новой опере».





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