Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Строительство причала в Хохловке оценили в 38 млн рублей В настоящее время проведены все необходимые исследования и завершена проектная документация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В списке поправок к краевому бюджету на текущий год (законопроект будет рассматриваться на мартовском заседании законодательного собрания Пермского края) содержится предложение к Министерству культуры Пермского края увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в рамках мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» на 43 млн 814,7 тыс. рублей.

Из этой суммы 9 млн 283,5 тыс. руб. предлагается направить на устройство модульного причала для приёма маломерных судов и круизных пассажирских судов в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».





Как пояснили в краевом минкульте, общая стоимость строительства — 38 млн руб.; сумма, упомянутая в законопроекте, — это средства, перенесённые из другого раздела, потому что изменилось наименование статьи расхода.





Кроме того, в минкульте рассказали, на какой стадии находится реализация проекта. В настоящее время проведены все необходимые исследования и завершена проектная документация. Нынешним летом пройдут работы по углублению дна, а затем — изготовление и установка конструкции причала.





«Новый компаньон» уже подробно писал о планах развития Хохловки, в том числе о строительстве причала.

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