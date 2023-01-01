Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Строительство причала в Хохловке оценили в 38 млн рублей
В настоящее время проведены все необходимые исследования и завершена проектная документация
Поделиться
Твитнуть
В списке поправок к краевому бюджету на текущий год (законопроект будет рассматриваться на мартовском заседании законодательного собрания Пермского края) содержится предложение к Министерству культуры Пермского края увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в рамках мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» на 43 млн 814,7 тыс. рублей.
Из этой суммы 9 млн 283,5 тыс. руб. предлагается направить на устройство модульного причала для приёма маломерных судов и круизных пассажирских судов в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».
Как пояснили в краевом минкульте, общая стоимость строительства — 38 млн руб.; сумма, упомянутая в законопроекте, — это средства, перенесённые из другого раздела, потому что изменилось наименование статьи расхода.
Кроме того, в минкульте рассказали, на какой стадии находится реализация проекта. В настоящее время проведены все необходимые исследования и завершена проектная документация. Нынешним летом пройдут работы по углублению дна, а затем — изготовление и установка конструкции причала.
«Новый компаньон» уже подробно писал о планах развития Хохловки, в том числе о строительстве причала.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть