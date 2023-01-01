Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» История дома через историю семьи В «Хохловке» появились три национальные крестьянские усадьбы Поделиться Твитнуть

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в эти дни напоминает стройплощадку. Почти сразу у входа, напротив визит-центра, на снегу разложены могучие вековые брёвна, дальше виднеется жемчужина коллекции — Преображенская церковь из села Янидор, обезглавленная крыша которой закрыта металлическими листами. Ещё дальше, на пригорке — главный хохловский ориентир, колокольня из села Сыра, сияющая свежим тёсом — здесь реставрация уже заканчивается, а соседняя Богородицкая церковь из Тохтарёво — самый старый экспонат музея — обнесена забором, здесь реставрация ещё предстоит.

Изба зажиточного русского крестьянина в месте исторического расположения — в деревне Копорушки

Реконструкция музея, план которой был разработан и принят в 2018—2019 годах, в разгаре; Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея, филиалом которого является «Хохловка», говорит, что в 2024 году откроется пять новых экспонатов — три усадьбы, кузня и надворные постройки уже давно перевезённого в музей крестьянского дома. Нынешнее же оживление связано с тремя строениями из общей серии «Национальные усадьбы Прикамья».

Усадьба зажиточного русского крестьянина из села Копорушки Суксунского района продолжила улицу сектора «Южное Прикамье». До сих пор здесь стоял один дом — изба Валерия Ивановича Игошева из села Грибаны Уинского района, теперь же изб уже две, возводится третья. Рядом с домом Игошева уместилась усадьба Василия Быстрова из Копорушек — дом постройки 1890 года на высокой подклети, с крытым двором и надворными постройками. Строение завели под крышу в декабре 2022 года, ему предстоит наружная облицовка и внутренняя отделка, а сейчас, пока стены не закрыты декором, видно, что часть брёвен — старые, исторические, а часть — свежие.

Такова технология воссоздания исторического объекта на территории музея: его тщательно обмеряют и фотографируют в месте исторического нахождения, разбирают и перевозят в «Хохловку»; здесь не собирают заново, а используют только самые сохранные элементы, остальные заменяют идентичными новыми. Должны совпадать с оригиналами не только внешний вид строительных материалов, но и порода дерева — брёвна специально исследуют дендрологи.

Усадьба Василия Быстрова принадлежала очень зажиточному крестьянину: она была полностью покрыта снаружи деревянным лемехом и богато украшена, а крыша у неё изначально была металлической — большая роскошь по тем временам. Это строение будет первым хохловским экспонатом с металлической крышей. Окна уже украшены наличниками, полностью воспроизводящими исторический оригинал, но пока ещё выглядящими ослепительно новыми.

Напротив дома Игошева, наискосок от избы из Копорушек, возводится марийская усадьба из деревни Красный Луг. Роза Григорьевна Мишина, внучка первого владельца усадьбы Иликая Ильина, энтузиастка сохранения марийского культурного наследия, сберегла пустующий дом в идеальном состоянии, а также передала в музей большую коллекцию исторических предметов быта, марийских костюмов и других экспонатов. Руководство музея мечтает устроить в «Хохловке» национальный марийский праздник и пригласить всю большую семью Розы Григорь­евны — дочерей, зятьёв и внуков, — в которой сохраняются родной язык и традиции.

Улицу «Южного Прикамья» дополнят ещё строения усадьбы Игошева: главная изба перевезена в музей уже давно, но остались надворные постройки — баня, ледник, амбар под редкой для Прикамья соломенной крышей и другие объекты.

Наконец, на этой же улице планируется установить кузницу с сараем для угля и коновязью, которая ждёт транспортировки из села Троельга.

Третий экспонат из программы «Национальные усадьбы Прикамья» — коми-пермяцкий дом Афанасия Батуева из нежилой деревни Пеклаыб Косинского района, построенный в 1897 году: дата есть на брёвнах, уже перевезённых в «Хохловку».

Все три усадьбы должны открыться для посещений в 2024 году. Их внутренние экспозиции будут строиться по новому для музея принципу: не просто собрание подходящих по времени создания, этнической принадлежности и способу применения предметов, а подлинные интерь­еры усадеб. «Мы будем показывать историю дома через историю жившей в нём семьи», — говорит Татьяна Вострикова.

Сейчас в здании музейной конторы, в бывшей чайной комнате «отдыхают» экспонаты, привезённые вместе с избой из деревни Пеклаыб, и тут чего только нет! И сани, и хомуты для лошадей, и множество сельскохозяйственных орудий, и домашние инструменты… Директор «Хохловки» Александр Анфёров, большой любитель необычных инструментов, обращает особое внимание на самодельный рубанок и такую же ножовку: крестьянин приобрёл у кузнеца только лезвия, а все деревянные части инструментов выточил сам без всяких станков — просто ножиком вырезал, как сумел и как ему удобно было.

«На чердаке нашли детскую зыбку, — рассказывает Александр Анфёров. — Она там лет сорок пролежала, вид, конечно, никакой… Но ведь когда-то в ней спал ребёнок! Это не просто предмет, в нём душа».

Все экспонаты для программы «Национальные усадьбы Прикамья» выбраны не случайно. Их наметили для перевозки в «Хохловку» ещё в 1970—1980-е годы легендарный этнограф Георгий Чагин и архитектор Евгений Барановский. Программа будет продолжена: в планах перевозка в музей татарской усадьбы из деревни Чайка.

Экспедиции наметили для перевозки в «Хохловку» не только крупные строения, но и то, что можно назвать «малыми архитектурными формами», например деревенские колодцы. В Прикамье существует три типа колодцев: с воротами для подъёма воды, с «журавлями», а также очень редкие — с большими, диаметром около двух метров, поворотными колёсами. В Хохловке будут все три типа! Колодец с колесом обнаружила в деревне Важ-Пашня экспедиция Чагина, а когда нынче сотрудники музея прибыли, чтобы обследовать объект и подготовить для перевозки, обнаружилось, что колодец утрачен. К счастью, один из местных жителей сохранил уникальное колесо, и оно в прекрасном состоянии, а экспедиции чагинских времён оставили очень подробные и точные чертежи, по которым удастся восстановить не только сам колодец, но даже клёпаные вёдра, и колодец в Хохловке будет — действующий, с настоящим, аутентичным колесом.

Всего в программе обновления экспозиции «Хохловки» значится 16 объектов, но экспозицией план развития музея не исчерпывается. Нынче летом начнётся реконструкция здания дирекции. Оно, хоть и не считается памятником, историческое: в нём располагались в ХХ веке и больница, и школа деревни Хохловка. Руководство музея планирует его восстановить с новой планировкой, где предусмотрены и небольшой выставочный зал, и просторная столовая, и рабочие кабинеты, и жилые комнаты для сотрудников.

Татьяна Вострикова рассказала, как будет развиваться дорожная сеть музея. На подъёме от Преображенской церкви до Богородицкой будут сделаны ступеньки и пандусы, а также площадки для отдыха — там, где открываются особо красивые виды на окрестности. На спуске от Богородицкой церкви к комплексу солеваренного завода появится зимний благоустроенный модуль, где можно будет выпить чаю или кофе, посетить туалет и зарядить мобильный телефон.

Как и было обещано, в «Хохловке» будет построен причал для экскурсионных судов и частных катеров. Проект уже согласован с речным регистром, реконструкция набережной должна начаться уже в этом году.

Современный этнографический музей должен быть «живым», его экспонаты должны вступать в диалог с посетителем. Татьяна Вострикова планирует возобновить фольклорно-этнографические экспедиции для сбора не только экспонатов, но и записей обрядов, песен, сказок.Существует запрос на проведение в «Хохловке» бракосочетаний в соответствии с национальными традициями народов Прикамья, и музей готовит площадки для подобных событий.

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