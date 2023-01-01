В Пермском крае одной из улиц могут присвоить имя героя Донбасса Владимира Жоги Командир батальона «Спарта» погиб 5 марта 2022 года в Волновахе Поделиться Твитнуть

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Новой улице посёлка Октябрьский в Пермском крае могут присвоить имя Владимира Жоги, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики, гвардии полковника, Героя ДНР (посмертно) и Героя Российской Федерации (посмертно). Об этом сообщил глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев.

«С целью увековечения подвига героя администрация Октябрьского городского округа и я лично поддерживаем инициативу общественной организации «Совет ветеранов Октябрьского района», который выступает с инициативой присвоения», — написал он на своей станице в соцсети Вконтакте.

Владимир Жога (позывной Воха) — уроженец Славянска, служил в ополчении Донбасса с 20 лет. Он погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, прикрывая отход мирных граждан при эвакуации.

В сентябре прошлого года о присвоении одной из улиц имени героя ДНР Владимира Жоги сообщили власти Лысьвы.





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