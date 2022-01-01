В Лысьве одной из улиц присвоят имя героя ДНР Владимира Жоги А на школах, где учились погибшие в спецоперации лысьвенцы, установят памятные доски Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Комиссия по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов исторического и культурного наследия Лысьвенского городского округа Пермского края поддержала инициативу ветеранов боевых действий на Северном Кавказе о присвоении одной из улиц Лысьвы имени Владимира Жоги — Героя ДНР и первого иностранного военнослужащего, удостоенного звания Героя России (посмертно). Об этом сообщили в общественной организации ветеранов Лысьвы.

После оформления надлежащих документов имя Владимира Жоги будет присвоено вновь образованной улице в п. Калинина — от ул. Сухой до ул. Дачной.

Владимир Жога был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта». Он погиб в Волновахе в марте этого года, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям.

Имя Жоги уже носит юнармейский отряд «Дети России» в Тольятти. В конце мая в Донецке в его честь открыт памятник. Именем Владимира Жоги названы улицы в Невинномысске и Волжском. В скором времени появятся улицы в его честь во Владивостоке, Майкопе, Ростове-на-Дону, Омске, Кызыле и еще в нескольких российских городах.

Также комиссией принято решение об увековечении памяти лысьвенцев, погибших в спецоперации на Украине. На школах, в которых учились бойцы, установят памятные доски: в лицее № 1 — в память о Дмитрии Хохрякове, в школе № 7 — о Иване Кишмерешкине, в школе № 5 — о Виталии Габтуллине, в Моховлянской школе — об Иване Колмогорове. Сейчас прорабатывается единый макет досок.

Напомним, ранее, в Добрянке скверу у детской школы искусств было присвоено имя погибшего главы ДНР Александра Захарченко. А улице в добрянском микрорайоне Крутая Гора присвоено имя Дмитрия Данилова, морского пехотинца, командира разведки, погибшего в ЛНР.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.