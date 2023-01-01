Строителей трамвайных путей в Перми обязали сохранить памятники архитектуры В зону активных работ попади театр, библиотека, церковь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При реконструкции трамвайных путей в Перми вблизи объектов культурного наследия (ОКН) для их сохранения от негативных последствий строители должны соблюдать разработанные рекомендации экспертов, изложенные в специальном разделе проектной документации, об этом говорится в акте госэкспертизы, опубликованном на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

Согласно документа, в зону активных строительных работ попадают «Театр драматический» (ул. Ленина, 53), «Церковь Вознесенская» (ул. Екатерининская, 170), «Областная библиотека им. А. М. Горького» (ул. Ленина, 70), «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96), «Монумент «Героям фронта и тыла» на эспланаде.

В частности, при проведении работ на путях вблизи этих объектов подрядчику предписано ограничить применение технических средств, создающих сильные вибрации и негативно воздействующие на основания и конструкции зданий и сооружений; выполнять разборку асфальтобетонного покрытия методом фрезерования; а выемку слоев дорожного покрытия — средствами малой механизации.

До начала всех видов работ строителям необходимо организовать мониторинг технического состояния несущих конструкций ОКН, и в случае обнаружения каких-либо деформаций или изменений срочно остановить ремонт

Напомним, 8 ноября 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. Согласно условиям концессионного договора, компания до 2025 года обязуется модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо «Балатово» и модернизировать 7 тяговых подстанций.

В частности, в рамках первого этапа реконструкция трамвайной сети планируется проведение работ на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, на ул. Мира от ул. Стахановской до ул. Свиязева, а также на улицах Пушкина и Борчанинова. В рамках второго этапа работы пройдут на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковой, на улицах Сибирской, Чернышевского, Белинского и Дзержинского. В процессе реализации третьего этапа обновление трамвайной инфраструктуры запланировано на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до станции Пермь II.овят 35 км трамвайных путей, закупят 44 новых трамвая, реконструируют трамвайное депо «Балатово». Модернизацией системы займется «Мовиста Регионы Пермь», с этой компанией пермские власти заключили концессионное соглашение. Реконструкция трамвайной сети включает капремонт путей, обновление контактной сети, тяговых подстанций и остановочных пунктов. Как указано в документации, участок проектирования «Ул. Борчанинова от узла ул. Петропавловской до узла ул. Пушкина» частично расположен в границах зон охраны объектов культурного наследия.

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