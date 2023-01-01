Сеть медцентров из Кирова собирается открыть поликлиники в каждом районе Перми Поделиться Твитнуть

Медицинская сеть «Лайт» (Киров) собирается открыть поликлиники в каждом районе Перми. Они будут работать в формате «у дома»,и будут размещаться в шаговой доступности от жилья.

О планах медсети сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании «Лайт». При этом сроки запуска новых медучреждений пока неизвестны.

Напомним, сейчас у сети «Лайт» в Перми работает медцентр на ул. Мира, 11 и многопрофильная клиника на ул. Пермской, 25.

Ранее сообщалось, что Пермский краевой перинатальный центр возглавил Дмитрий Михневич.

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