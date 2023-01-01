Пермский краевой перинатальный центр возглавил Дмитрий Михневич Ранее он работал заместителем главврача Пермской краевой клинической больницы Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Приказом главного врача Пермской краевой клинической больницы новым заведующим Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ) и заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи назначен Дмитрий Михневич. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В пресс-службе минздрава кадровые перестановки подтвердили, заявив, прежний руководитель ПКПЦ Ольга Лих продолжит работу в перинатальном центре заведующей поликлиникой.

По данным издания, решение о смене руководства в ПКПЦ могло быть связано с показателями материнской и младенческой смертности и послеоперационными осложнениями у пациентов медучреждения.





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