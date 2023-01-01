Пермский краевой перинатальный центр возглавил Дмитрий Михневич

Ранее он работал заместителем главврача Пермской краевой клинической больницы

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Перинатальный центр в Перми

  Ирина Молокотина

Приказом главного врача Пермской краевой клинической больницы новым заведующим Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ) и заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи назначен Дмитрий Михневич.  Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». 

В пресс-службе минздрава кадровые перестановки подтвердили, заявив, прежний руководитель ПКПЦ Ольга Лих продолжит работу в перинатальном центре заведующей поликлиникой.

По данным издания, решение о смене руководства в ПКПЦ могло быть связано с показателями материнской и младенческой смертности и послеоперационными осложнениями у пациентов медучреждения.


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