Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея получает ещё одно помещение под хранение экспонатов Здание Спасо-Преображенского собора закрывается для посещений 1 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В проекте закона о поправках в краевой бюджет, который будет рассматриваться в марте Законодательным собранием Пермского края, предлагается увеличить расходы на 2023 год в сумме 66 246,3 тыс. руб. и уменьшить на 2024 год в сумме 39 335,5 тыс. руб. для организации переезда ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» из здания кафедрального Спасо-Преображенского собора в помещение на ул. Окулова, 80 (1 этаж).

Расходы пройдут по статье «Реализация мероприятий по развитию региональных музеев».





Это означает, что Пермская галерея должна будет освободить здание Спасо-Преображенского собора раньше, чем сможет начать создавать экспозицию в новом здании на территории «Завода Шпагина». Уже в этом году экспонаты будут вывезены в помещение, арендованное у ОА «Телта», по адресу ул. Окулова, 80. Ранее галерея уже получила для размещения фондохранилища и реставрационных мастерских площади в здании по соседству, на ул. Окулова, 75.





Ранее сообщалось , что переезд Пермской галереи начнётся в октябре. Как уточнила для «Нового компаньона» директор Пермской галереи Юлия Тавризян, экспозицию в здании Спасо-Преображенского собора планируется закрыть для посещений 1 октября. Незадолго до этого, 13-16 сентября, галерея примет Всероссийский музейный форум «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи». После этого планируются события для поклонников галереи, которые захотят попрощаться с привычной экспозицией в соборе, но программа этих мероприятий пока не продумывалась.

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