Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На подготовку здания «Королёвских номеров» к использованию в качестве музея выделяется почти 10 млн рублей Часть средств получит Культурно-просветительский центр Поделиться Твитнуть

Определены суммы, которые выделяются из бюджета Пермского края на подготовительные работы для приспособления здания «Королёвских номеров» (ул. Сибирская, 5) к использованию в качестве музейного центра «Романовы и Пермский край».

Как сообщили в краевом минкульте, на обновление фасадов здания, которое должно завершиться в текущем году, выделено 3,6 млн руб. Культурно-просветительский центр, которому здание передано для создания в нём музея, получит 5,1 млн руб. на разработку проектно-сметной документации, включая комплексное обследование здания; а также 1,2 млн руб. на всё, что связанно с художественным решениями — дизайн и разработку брендбука.

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