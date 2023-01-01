Максим Артамонов В Перми чиновники проверят состояние маневренного жилищного фонда Это решение было принято после чрезвычайной ситуации с аварийным домом на ул. Куйбышева Поделиться Твитнуть

В начале этой недели чиновники мэрии Перми проверят состояние помещений муниципального маневренного жилищного фонда. Соответствующее поручение дал глава города Алексей Дёмкин. В своём telegram-канале он написал, что поручил провести комиссионное обследование всех помещений, которые используются в качестве временного жилья.

При необходимости будет составлен план обновления объектов маневренного фонда.

«Ситуация с экстренным расселением дома по ул. Куйбышева, 143 ещё раз показала необходимость наличия нужного количества и качества муниципального маневренного жилья, а также пунктов временного размещения, в качестве которых используются гостиницы и санатории», — написал чиновник.

Дёмкин признал, что эти места «не заменят людям дом, но на время могут стать его безопасной альтернативой».

«Важно, чтобы там были нормальные человеческие условия для жизни на тот период, когда идёт процесс выплаты выкупной стоимости», — отметил чиновник.

Напомним, в связи с ухудшением состояния жилого дома № 143 по ул. Куйбышева в Перми и угрозой внезапного обрушения его несущих конструкций власти города с 1 марта ввели чрезвычайное положение и приступили к расселению всех жителей.

В мэрии пояснили, что сначала планируют разместить жильцов в ДК им. Калинина, затем людям будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения. В ближайшее время дом отключат от коммуникаций.

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