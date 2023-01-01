Максим Артамонов В Пермском крае детский омбудсмен прокомментировала инцидент с оскорблением ученика в Сылвенской школе По мнению уполномоченного по правам ребёнка, таких случаев «не так много» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова дала комментарий СМИ по поводу происшествия в Сылвенской школе им. Каменского, где учительница физики публично оскорбила ученика, назвав его «предателем» и «ублюдком», когда он опоздал на конкурс, посвящённый 23 Февраля. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на слова детского омбудсмена.

«К сожалению, ещё встречаются случаи нарушения педагогической этики. Из практики могу отметить, что их не так много. Но каждый такой случай, конечно, вызывает большой общественный резонанс», — прокомментировала Денисова.

По словам чиновницы, аппарат уполномоченного «возьмёт эту ситуацию на контроль».

При этом ни на сайте детского омбудсмена, ни на страницах в соцсетях на утро 3 марта, то есть спустя почти 10 после происшествия, не было опубликовано никакой информации по поводу инцидента.

Напомним, 21 февраля учительница Сылвенской школы им. Каменского публично отчитала ученика за опоздание на выступление в конкурсе, посвящённом 23 Февраля. Этот момент был снят на видео, которое разошлось в соцсетях. В опубликованной записи педагог обвиняет опоздавшего восьмиклассника в том, что у него нет патриотических чувств, а также называет его «предателем» и «ублюдком».

Инцидент уже осудили в краевом минобре. Сама учительница написала заявление об уходе. Полиция после проверки передала материалы в прокуратуру.

По мнению юриста и правозащитника Артёма Файзулина, учительницу могут привлечь к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и оштрафовать.





«Многие почему-то думают, что для привлечения по этой статье требуется обязательно нецензурная форма высказывания. Вовсе нет, есть большое количество слов и выражений, которые на практике признаются оскорблением», — пояснил Файзулин, отметив, что использованное учительницей слово «ублюдок» признаётся оскорблением и лингвистами, и судами.





Дело об административном правонарушении сможет возбудить прокуратура. Санкция по ст. 5.61 — штраф от 3 до 5 тыс. руб.

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