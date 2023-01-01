За оскорбление школьника учительнице из Пермского края грозит штраф 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Скриншот с видео инцидента (опубликован в telegram-канале Sota)

Учительницу из Сылвенской школы Пермского округа могут привлечь к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и оштрафовать. Так считает юрист Артём Файзулин.

«Многие почему-то думают, что для привлечения по этой статье требуется обязательно нецензурная форма высказывания. Вовсе нет, есть большое количество слов и выражений, которые на практике признаются оскорблением», — приводит слова юриста ТК «Рифей». При этом специалист отмечает, что использованное учительницей слово «ублюдок» признаётся оскорблением и лингвистами, и судами.

Дело об административном правонарушении сможет возбудить прокуратура. Санкция по ст. 5.61 — штраф от 3 до 5 тыс. руб.

Напомним, 21 февраля учительница Сылвенской школы им. Каменского публично отчитала ученика за опоздание на выступление в конкурсе, посвящённом 23 Февраля. Этот момент был снят на видео. В опубликованной записи педагог обвиняет опоздавшего восьмиклассника в том, что у него нет патриотических чувств, а также называет его «предателем» и «ублюдком».

Инцидент уже осудили в минобре. Сама учительница написала заявление об уходе. Полиция после проверки передала материалы в прокуратуру.

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