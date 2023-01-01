В ходе спецоперации на Украине погиб житель Частинского округа Прикамья
Вячеслав Слитин был бойцом ЧВК «Вагнер»
В ходе спецоперации на Украине погиб житель Частинского муниципального округа Пермского края 51-летний Вячеслав Слитин. Об этом сообщили в окружной администрации.
Известно, что мужчина был бойцом ЧВК «Вагнер». Прощание с погибшем состоялось 2 марта в ДК деревни Мельничная.
«Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Верещагино Сергей Кощеев.
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