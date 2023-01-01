В ходе спецоперации на Украине погиб житель Частинского округа Прикамья Вячеслав Слитин был бойцом ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Частинского муниципального округа Пермского края 51-летний Вячеслав Слитин. Об этом сообщили в окружной администрации.

Известно, что мужчина был бойцом ЧВК «Вагнер». Прощание с погибшем состоялось 2 марта в ДК деревни Мельничная.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Верещагино Сергей Кощеев.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.