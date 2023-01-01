Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Верещагино Сергею Кощееву было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины 10 февраля погиб уроженец города Верещагино Сергей Кощеев. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице ВКонтакте.

Кощеев служил в составе ЧВК «Вагнер» и был убит под Артёмовском (Бахмутом). Ему было 39 лет. Местные чиновники выразили соболезнования родным и близким.

Похороны состоятся завтра, 3 марта.

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