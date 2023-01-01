В МЧС предупредили о гололедице и изморози в Пермском крае 3 марта Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В региональном управлении МЧС предупредили жителей Пермского края о неблагоприятных метеорологических явлениях на ближайшие сутки, 3 марта.

По данным ЦГМС, в отдельных районах Прикамья ожидается изморозь, а на дорогах образуется гололедица.

Как передаёт «Рифей», в связи с этим, пермские спасатели просят жителей региона строго соблюдать требования безопасности. В частности, водителям необходимо избегать резких манёвров и торможений. Людям также стоит опасаться падения конструкций, веток деревьев, обрыва линий электропередачи.

Ранее синоптики сообщили о резком похолодании в Прикамье в ночь на 3 марта. Температура воздуха может опуститься до -25 градусов.

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