Из-за арктического вторжения в Пермском крае ожидается резкое похолодание Температура воздуха может опуститься до -25 градусов Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

В ночь на пятницу, 3 марта, в Пермском крае ожидается арктическое вторжение, которое принесёт значительное похолодание. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, на севере Прикамья в ночные часы температура воздуха опустится до -20...-25 градусов. В Перми — до -18 градусов. Днём ожидается от -10 до -12 градусов, но по ощущениям будет градусов на 7 холоднее.

Морозная погода сохранится и в ночь на 4 марта, однако уже днём в субботу в Пермском крае потеплеет до -1 градуса.





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