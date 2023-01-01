В Кунгуре отреставрируют дом купца Грибушина Первый этап работ прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

В Управлении государственной экспертизы Пермского края рассмотрели документацию на реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Дом купца М.И. Грибушина». Он расположен по адресу: Кунгур, ул. Карла Маркса, 16. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Данные об этом размещены в ГИС ЕГРЗ.

В Главэкспертизе России добавили, что проектными решениями предусмотрен первый этап работ в рамках сохранения объекта культурного наследия, который предполагает ремонт крыши и реставрацию фасадов.

Проект разработало ООО «Союз ПС».

Напомним, основатель известной купеческой династии Михаил Грибушин, будучи в 1880-х годах председателем кунгурского уездного земского собрания, в 1867 году построил в центре Кунгура двухэтажный каменный дом. Архитектор Рудольф Карвовский возвёл фундамент здания из бутового камня на известковом растворе, из этого же материала он сложил и цокольный этаж, облицевав его снаружи кирпичом.

Особняк носил черты позднего русского классицизма (лепной декор появился в начале XX века). Карвовский устроил так, что здание отапливалось всего двумя каминами и двумя подвальными печами: благодаря системе внутристенных труб тепло распространялось по всему дому. Особняк Грибушина был одним из самых дорогих зданий в Кунгуре. Вдова купца жила в нем до 1919-го, после чего особняк национализировали, устроив в нём детский дом, в 1949-м здесь разместился роддом, а сегодня здание занимает Дворец культуры машиностроителей.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года ООО «Проектно-строительная компания «Рестюнион» (Москва) начнёт разработку научно-проектной документации объекта капитального строительства «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре Пермского края». Компания выполнит работы к ноябрю 2024 года за 8,8 млн руб.

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