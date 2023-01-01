Максим Артамонов Пермским думцам вручили сувенирные банкноты к 300-летию города Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 28 февраля получили от главы Перми Алексея Дёмкина сувенирные банкноты, которые выпустила к 300-летнему юбилею города фабрика «Гознак».

«В этом году в честь 300-летия Перми выпущен уникальный сувенир — это коллекционная банкнота с видами и символами города. Символично, что эта банкнота напечатана на нашем, пермском предприятии, известном по всей стране, — ОАО «Гознак». Знаю, что бонисты и коллекционеры уже активно ищут эти банкноты. Эта купюра выпущена небольшим тиражом, что добавляет ей ценности»,— сказал чиновник.

Кроме банкнот, думцам вручили специальное издание с фотографиями и познавательной информацией о Перми.

Дёмкин считает, депутаты и чиновники ведут «большую совместную работу по подготовке города к празднованию его 300-летнего юбилея».

Напомним, сувенирные банкноты городские власти презентовали в начале февраля на фабрике Гознак. Это пермское предприятие выиграло контракт на изготовление макета купюры и её печати в количестве 10 тыс. за 1,4 млн руб. Вся партия сувениров уже изготовлена. В техзадании говорилось, что при разработке дизайна подрядчик должен использовать изображения, относящиеся к истории города.

Позже пермский архитектор Игорь Луговой обнаружил «ошибку» в дизайне сувенирных купюр. Он обратил внимание на сходство колеса обозрения, изображённого на купюре, с колесом в Екатеринбурге, а не Перми.

«Колесо на юбилейной банкноте — с 16 радиальными лучами, а у пермского колеса обозрения 12 радиальных лучей. Это легко проверить! Странно, что художник Гознака нарисовал не пермское колесо, и смешно, что это изображение согласовано всеми ответственными инстанциями!» — написал тогда Луговой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.