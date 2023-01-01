На сувенирной купюре к 300-летию Перми изобразили колесо обозрения из Екатеринбурга Банкноту переделывать не будут Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Пермский архитектор Игорь Луговой обнаружил ошибку в дизайне сувенирных купюр к 300-летию Перми. Он обратил внимание на сходство колеса обозрения, изображённого на купюре, с объектом в Екатеринбурге, а не в Перми.

«Колесо на юбилейной банкноте — с 16 радиальными лучами, а у пермского колеса обозрения 12 радиальных лучей. Это легко проверить! Странно, что художник Гознака нарисовал не пермское колесо, и смешно, что это изображение согласовано всеми ответственными инстанциями!» — отметил Луговой.

слева колесо обозрения в Перми, справа колесо обозрения в Екатеринбурге

Напомним, купюру на прошлой неделе презентовал глава Перми Алексей Дёмкин и директор Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» Виктор Осетров. Именно Гознак выиграл контракт на изготовление макета купюры и её печати в количестве 10 тыс. за 1,4 млн руб. Вся партия сувениров уже изготовлена. В техзадании говорилось, что при разработке дизайна подрядчик должен использовать пермские здания, а также другие изображения, относящиеся к истории города.

В пресс-службе пермской мэрии порталу Properm.ru прокомментировали ситуацию:

— Художник вдохновлялся изображением колеса обозрения в парке им. Горького, по большому счёту, это условное изображение, символизирующее ход времени и истории города, а не точное воспроизведение самой конструкции.

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