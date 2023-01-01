В Перми по телеканалам передали ложные сообщения о воздушной тревоге В МЧС заявили о хакерской атаке на СМИ Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В эфире нескольких телеканалов в Пермском крае днём 28 февраля начали транслироваться сообщения о воздушной тревоге, ракетных ударах и необходимости пройти в укрытия.

Как прокомментировали происшествие в региональном управлении МЧС, объявления являются ложными и стали следствием хакерской атаки на серверы телеканалов в ряде регионов РФ.

Напомним, 22 февраля ложные сообщения о воздушной тревоге в ряде муниципалитетов Прикамья передали радиостанции. Причиной тоже был назван компьютерный взлом.

Напомним, 1 марта в Перми планируется провести плановую комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Сначала предполагается запуск электросирен (громкоговорителей), а затем в эфире 10 общедоступных теле- и радиоканалов будут транслироваться «проверочные сигналы и информация для жителей». В пресс-службе мэрии подчеркнули, что проверка будет носить учебный характер.

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