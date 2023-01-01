В Пермском крае по радио прозвучали голосовые сообщения об угрозе ракетных ударов В минтербезе заявили о хакерских атаках на серверы радиостанций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

От граждан, проживающих на территориях Кунгурского, Чайковского и Лысьвенского округов, утром 22 февраля в МЧС поступили сообщения о том, что по радио в FM-диапазоне распространяется голосовая информация об угрозе ракетных ударов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, оперативной дежурной сменой ведомства организовано взаимодействие со службами РСЧС (Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Проводится проверка.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья заявляют, что данные предупреждения по радио являются ложными, не соответствующими действительности, и связаны они с хакерской атакой на FM-радиоканалы.

«Просим сохранять спокойствие, поводов для беспокойства нет», — подчеркнули в минтербезе.

В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций такие же ложные предупреждения об опасности прозвучали сегодня и в других регионах страны.

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