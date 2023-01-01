В Перми 1 марта пройдёт проверка системы оповещения населения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

1 марта в Перми планируют провести комплексную проверку готовности систем оповещения населения. В 10 час. 40 мин. предполагается запуск электросирен (громкоговорителей), а с 10 час. 44 мин. в эфире 10 общедоступных теле- и радиоканалов будут транслироваться проверочные сигналы и информация для жителей.

В пресс-службе мэрии попросили горожан, услышавших звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие и не поддаваться панике — проверка плановая и носит учебный характер.

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