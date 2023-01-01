Максим Артамонов
Перед закупкой электробусов власти Перми рассмотрят все предложения производителей
Техническое обслуживание этого вида транспорта будет обходиться бюджету дороже автобусов
На комитете Пермской городской думы по бюджету и налогам депутатов заинтересовал вопрос об использовании на территории города электробусов, которые планируется закупить в этом году. На их приобретение из городского бюджета на условиях софинансирования будет выделено 9,81 млн руб.
В ходе заседания думцы спросили, есть ли у администрации понимание по использованию этих транспортных средств «в наших непростых погодных условиях и их обслуживании». Также был задан вопрос о том, почему выбран только один поставщик в лице ПАО «КАМАЗ».
Как сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин, с точки зрения эксплуатации в Перми уже тестировался электробус, и он оказался «вполне пригоден для использования». Чиновник также сослался на опыт Москвы, где такой транспорт «комфортно себя чувствует».
«В дальнейшем, перед закупкой, разумеется, будут собраны коммерческие предложения всех производителей в Российской Федерации с таким типом зарядки. На сегодняшний день устройства с таким типом зарядки производят «КАМАЗ» и «Лиаз». По стоимости транспортной работы — эти расчёты в настоящее время формируются. Несмотря на то, что сама электроэнергия обходится дешевле, чем дизель или газовое топливо, существенное удорожание происходит за счёт технического обслуживания», — рассказал Путин.
Глава комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник отметила, что слышала о необходимости дополнительной оснащённости для электробусов там, где они будут долго стоять, «потому что они тяжёлые и продавливают асфальт».
«У нас этот момент продуман?», — поинтересовалась депутат.
Начальник дептранса ответил, что площадка для зарядки определена в микрорайоне Ива.
«Сейчас вместе с застройщиком мы согласовываем параметры обустройства этой площадки. Все моменты эксплуатации будут учтены. Расходы по её обустройству и подведению мощностей он [застройщик]возьмёт на себя», — добавил чиновник.
Напомним, в середине февраля стало известно, что постановлением администрации Перми на 2023 год планируется установить расходное обязательство на приобретение для нужд городского общественного транспорта партии электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. На эти цели планируется потратить 784,8 млн руб.: 736 240 500 руб. — из федерального бюджета, 38 749 500 руб. — из краевого и 9,81 млн руб. — из бюджета Перми.
Предполагается закупить 16 электробусов, которые будут обслуживать новый маршрут №81 от станции Пермь II до микрорайона Ива (ЖК «Погода»). Запуск планируется на осень 2023 года. До сентября планируется установить четыре зарядные станции для электробусов. Работы начнутся с наступлением дорожно-строительного сезона.
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