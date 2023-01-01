Максим Артамонов Перед закупкой электробусов власти Перми рассмотрят все предложения производителей

Техническое обслуживание этого вида транспорта будет обходиться бюджету дороже автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На комитете Пермской городской думы по бюджету и налогам депутатов заинтересовал вопрос об использовании на территории города электробусов, которые планируется закупить в этом году. На их приобретение из городского бюджета на условиях софинансирования будет выделено 9,81 млн руб.

В ходе заседания думцы спросили, есть ли у администрации понимание по использованию этих транспортных средств «в наших непростых погодных условиях и их обслуживании». Также был задан вопрос о том, почему выбран только один поставщик в лице ПАО «КАМАЗ».



Как сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин, с точки зрения эксплуатации в Перми уже тестировался электробус, и он оказался «вполне пригоден для использования». Чиновник также сослался на опыт Москвы, где такой транспорт «комфортно себя чувствует».



«В дальнейшем, перед закупкой, разумеется, будут собраны коммерческие предложения всех производителей в Российской Федерации с таким типом зарядки. На сегодняшний день устройства с таким типом зарядки производят «КАМАЗ» и «Лиаз». По стоимости транспортной работы — эти расчёты в настоящее время формируются. Несмотря на то, что сама электроэнергия обходится дешевле, чем дизель или газовое топливо, существенное удорожание происходит за счёт технического обслуживания», — рассказал Путин.

Глава комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник отметила, что слышала о необходимости дополнительной оснащённости для электробусов там, где они будут долго стоять, «потому что они тяжёлые и продавливают асфальт».



«У нас этот момент продуман?», — поинтересовалась депутат.



Начальник дептранса ответил, что площадка для зарядки определена в микрорайоне Ива.



«Сейчас вместе с застройщиком мы согласовываем параметры обустройства этой площадки. Все моменты эксплуатации будут учтены. Расходы по её обустройству и подведению мощностей он [застройщик]возьмёт на себя», — добавил чиновник.



Напомним, в середине февраля стало известно, что постановлением администрации Перми на 2023 год планируется установить расходное обязательство на приобретение для нужд городского общественного транспорта партии электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. На эти цели планируется потратить 784,8 млн руб.: 736 240 500 руб. — из федерального бюджета, 38 749 500 руб. — из краевого и 9,81 млн руб. — из бюджета Перми.

Предполагается закупить 16 электробусов, которые будут обслуживать новый маршрут №81 от станции Пермь II до микрорайона Ива (ЖК «Погода»). Запуск планируется на осень 2023 года. До сентября планируется установить четыре зарядные станции для электробусов. Работы начнутся с наступлением дорожно-строительного сезона.



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