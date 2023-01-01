Пермь закупит электробусы на сумму почти 800 миллионов рублей Большая часть средств поступит из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Постановлением администрации Перми на 2023 год планируется установить расходное обязательство на приобретение для нужд городского общественного транспорта партии электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Проект документа опубликован на сайте мэрии.

Объём финансового обеспечения расходного обязательства устанавливается в размере 784,8 млн руб, из них 736 240 500 руб. поступят из федерального бюджета, 38 749 500 руб. — из краевого и 9,81 млн руб. — из бюджета Перми.

Напомним, на днях власти объявили о планах купить для Перми 16 электробусов. Машины должны обслуживать новый маршрут №81 от станции Пермь II до микрорайона Ива (ЖК «Погода»). Запуск планируется на осень 2023 года.

До сентября планируется установить четыре зарядные станции для электробусов. Работы начнутся с наступлением дорожно-строительного сезона.

Электробусы тестировали на улицах Перми с 2018 года. Первый эксперимент был признан успешным, однако от закупок тогда отказались. Последний раз в тестовом режиме электробус запускали в Перми на маршруте №50 в марте 2022-го. Тогда ПАО «КАМАЗ» безвозмездно поставило в Пермь и транспортное средство, и две зарядные станции.





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