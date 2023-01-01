Максим Артамонов В этом году в Пермском крае ожидается ранняя климатическая весна По прогнозам синоптиков, она придёт в конце марта — начале апреля Поделиться Твитнуть

В марте этого года во всех регионах Приволжского округа температура воздуха будет выше нормы. Такие данные следуют из долгосрочного прогноза Гидрометцентра. Поэтому в Прикамье синоптики ожидают раннюю климатическую весну. Об этом пишет «КП-Пермь» со ссылкой на пермского метеоролога, руководителя регионального ЦГНС Павла Смирнова.

«Два года подряд весна в Прикамье и в других регионах Приволжья наступала с задержкой. В Перми в прошлом году 8 марта и вовсе ударили двадцатиградусные морозы. Сейчас таких морозов мы не ждём. Будем надеяться, что климатическая весна к нам придёт, как положено, уже в начале апреля, а если повезёт, то и в конце марта», — пояснил Смирнов.

Напомним, в начале следующей недели в Перми ожидается существенное потепление — температура воздуха прогреется до +1. Из-за этого будет временно закрыт каток на площади около Театра-Театра в центре города.

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