Максим Артамонов В Перми 27 февраля из-за погодных условий не будет работать каток у Театра-Театра Об открытии будет сообщено дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство спорта Пермского края

В понедельник, 27 февраля, не будет работать каток на площади перед Театром -Театром. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

По данным синоптиков, в этот день температура воздуха в Перми может прогреться до +1 градуса.

Напомним, каток около Театра-Театра в Перми открылся в конце декабря прошлого года. Он работает без выходных. На нём одновременно может находиться не более 100 человек. Выход на лёд в своих коньках бесплатный. Перед посещением катка необходимо пройти регистрацию на портале «Умный спорт».

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