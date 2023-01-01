Максим Артамонов
В Перми 27 февраля из-за погодных условий не будет работать каток у Театра-Театра
Об открытии будет сообщено дополнительно
В понедельник, 27 февраля, не будет работать каток на площади перед Театром -Театром. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.
По данным синоптиков, в этот день температура воздуха в Перми может прогреться до +1 градуса.
Напомним, каток около Театра-Театра в Перми открылся в конце декабря прошлого года. Он работает без выходных. На нём одновременно может находиться не более 100 человек. Выход на лёд в своих коньках бесплатный. Перед посещением катка необходимо пройти регистрацию на портале «Умный спорт».
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