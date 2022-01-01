Елена Синица У Театра-Театра открылся каток Он будет работать без выходных Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Около Театра-Театра в Перми открылся каток. Он будет работать без выходных, в том числе 31 декабря и 1 января. Об этом сообщает «Рифей».

При этом в первый день массовые катания начнутся с 14:00. Кроме этого, уточняется, что 3, 4 и 5 января здесь пройдёт ледовое шоу. В нём примут участие фигуристы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин и Елизавета Туктамышева.





На катке одновременно сможет находиться не более 100 человек. Выход на лёд в своих коньках будет бесплатным. Перед посещением катка необходимо пройти регистрацию на портале «Умный спорт».

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