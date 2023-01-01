Максим Артамонов В Пермском университете ещё два проректора покинули свои посты Павел Блусь и Яна Дорофеева уволились по соглашению сторон Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Проректор ПГНИУ по общим вопросам Павел Блусь и проректор по связям с государственными органами Яна Дорофеева уволились по соглашению сторон. Об этом со ссылкой на свои источники, близкие к руководству вуза, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В пресс-службе вуза «Новому компаньону» подтвердили увольнение этих сотрудников.

«В ПГНИУ сейчас нет должностей проректора по общим вопросам и по GR. То есть, новых людей на этих позициях не будет», — пояснили в университете.

На сегодняшний день в структуре руководства вуза четыре проректора: по научной работе и инновациям (Сергей Пьянков), по учебной работе (Анна Габдурафикова), по кадровой политике и социальным вопросам (Игорь Плотников) и по молодёжной политике и внеучебной работе (Ольга Мещерякова).

Кадровые перестановки в Пермском университете произошли в начале февраля, когда ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Вместо него и.о. ректора стал Игорь Германов. Он представил деканам вуза двух своих новых заместителей — проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова (бывший замгендиректора по управлению персоналом ООО «Лукойл-Пермь») и проректора по молодёжной политике Ольгу Мещерякову.

При этом бывший проректор по молодёжной политике вуза Елена Малкова рассказала СМИ, что её не уведомляли о кадровых решениях, и она узнала об увольнении, когда находилась в отгуле за ранее отработанное время.

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