В ходе спецоперации на Украине погиб 36-летний житель Чайковского
Похороны Алексея Брантова прошли 24 февраля
В Чайковском Пермского края 24 февраля прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине 36-летним Алексеем Брантовым.
Как сообщается в соцсетях, мужчина за время участия в СВО был награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу». Убит в боях за города Артёмовск.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Нытвы Игорь Вершинин. Военнослужащего похоронят 25 февраля.
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