В ходе спецоперации на Украине погиб 36-летний житель Чайковского Похороны Алексея Брантова прошли 24 февраля Поделиться Твитнуть

В Чайковском Пермского края 24 февраля прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине 36-летним Алексеем Брантовым.

Как сообщается в соцсетях, мужчина за время участия в СВО был награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу». Убит в боях за города Артёмовск.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Нытвы Игорь Вершинин. Военнослужащего похоронят 25 февраля.

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