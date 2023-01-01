В ходе спецоперации на Украине погиб житель Нытвы Игорь Вершинин Военнослужащего похоронят 25 февраля Поделиться Твитнуть

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В ходе проведения cпецоперации на Укpаине пoгиб житель Нытвы Пермского края Игорь Вершинин 1991 г.р., об этом сообщили местные паблики.

Известно, что Игорь отправился на спецоперацию в сентябре. Как и где погиб военнослужащий, не сообщается.

Прощальная панихида состоится 25 февраля с 10:00 до 12:00 в школе №1 города Нытвы.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Красновишерского округа Прикамья. Похороны Романа Антипина состоялись 22 февраля.

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