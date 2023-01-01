В ходе спецоперации на Украине погиб житель Красновишерского округа Прикамья Похороны Романа Антипина состоялись 22 февраля Поделиться Твитнуть

В ходе СВО на территории Украины погиб житель деревни Антипина Роман Антипин, об этом сообщили в администрации Красновишерского городского округа Прикамья.

«Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего. Все мы, красновишерцы, искренне скорбим вместе с вами. Это наша общая боль и невосполнимая утрата», — говорится в информации.

О дате и месте гибели Романа не сообщается.

Похороны молодого человека прошли на родине 22 февраля.





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