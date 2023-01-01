Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр стал участником выставки в петербургском Манеже Для выставки «Первая позиция. Русский балет» театр оперы и балета предоставил восемь костюмов Поделиться Твитнуть

Сцена из балета "Голубая птица и принцесса Флорина"

Алексей Гущин

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге 22 февраля открылась выставка «Первая позиция. Русский балет» (6 +) — одна из главных концептуальных выставок года. Одним из участников проекта стал Пермский театр оперы и балета.

Анна Ялова, куратор проекта «Первая позиция. Русский балет», директор ЦВЗ «Манеж»:





— Экспозиция, которая готовилась в течение нескольких лет, позволит зрителям познакомиться не только с основополагающими художественными образами русского балета, но и со сценографией полуторавековой давности, восстановленной нашими специалистами по заметкам, дневникам, архивным записям.





Выставка исследует балет не как жанр театрального искусства, а как синтетическое явление, в котором слились многие медиа. Для художественной выставки главные предметы исследования — произведения художников, сценография и костюмы, но «Первая позиция», акцентируясь на этих темах, в то же время рассматривает балет и как особое социальное явление, которое воздействует на российскую действительность и формирует образ страны за рубежом.





Экспозиция строится как путешествие в историю создания и развития балетного танца в России; это рассказ о произведениях, покоривших мир, об исторических событиях, сопутствовавших развитию балета в России, о легендарных балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках, а также о знаменитой русской системе балетного образования. В сложном многоуровневом пространстве эволюция балета впервые показана через историю страны, сквозь призму культурных, политических и научных революций.





Выставка строится на сочетании уникальных подлинных экспонатов из 40 музеев, архивов и библиотек Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России — живописи, графики, скульптуры, костюма, документов и личных предметов — с мультимедийными инсталляциями, созданными специально для нее. Аудиосопровождение позволяет зрителю всесторонне проникнуться предметом и наиболее полно «изучить» его; гостей ведут по выставке голоса артистов Юлии Рутберг и Игоря Миркурбанова.





Экспозиция поделена на тематические разделы, среди которых «Царская ложа», «Советский балет», «Костюмерный цех», «Анатомия балета», «Лаборатория «Лебединого озера».





Концепцию «Первой позиции» разработали директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова и архитектор этого проекта Агния Стерлигова, основатель и генеральный директор бюро Planet9 — одной из ведущих компаний по созданию больших художественных выставок, среди которых, например, знаменитая прошлогодняя выставка о Викторе Цое в московском Манеже.





Среди почти 1000 предметов, представленных в залах петербургского Манежа, — полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, уникальные исторические костюмы, среди которых пачка Галины Улановой для концертного номера «Умирающий лебедь» и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Ильича Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, афиши «Русских сезонов», архивные видеозаписи и фотографии. Пермский театр оперы и балета предоставил для экспозиции восемь театральных костюмов, состоящих из 19 предметов, созданных к балетным постановкам разных лет, в числе которых — «Жар-птица» (6 +) и «Голубая птица и принцесса Флорина» (6 +).





Выставка будет работать до 21 мая.





В год 300-летия Перми пермские художники и культурные учреждения активно участвуют в выставках в разных городах России. Так, в Нижнем Новгороде открылась выставка пермской деревянной скульптуры, а в Новой Третьяковке (Москва) пермские фотографы принимают участие в выставке «Первозданная Россия».

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