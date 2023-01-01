Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Работы пермских фотографов выставили в Третьяковской галерее Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

В Новой Третьяковке в Москве 17 февраля открылся Х общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» (0+).

В программе фестиваля — самая большая в Европе выставка фотографий природы, а также мастер-классы, научно-популярные лекции и показы документальных фильмов о природе, детская программа.

Пермский край представлен в федеральной экспозиции работами четырёх известных фотографов: Павла Жигалова, Александра Чазова, Юрия Чернова и Андрея Чунтомова. Все восемь фотографий — пейзажи: Каменный город, Сылва, Вишера, Усьвинские столбы, Помяненный камень.

В аннотации к пермской экспозиции говорится:

«История Пермского края — удивительное сочетание культур разных этносов и разных исторических эпох. Финно-угорские древности, земли Строгановых, история промышленного Урала, современное искусство и театральные эксперименты, родина пельменей и посикунчиков — всё это вмещает пермский феномен.

В 2023 году столица края Пермь отмечает 300-летие своего основания. Это великолепный повод обратить внимание не только на культурные достопримечательности самого города, но и на многовековую историю региона, его удивительные природные объекты, разнообразные ландшафты, видовые точки и туристические локации».

Юрий Чернов





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