Елена Синица В Манеже Нижегородского кремля состоялось открытие выставки деревянной храмовой скульптуры «Пермские боги» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Сегодня, 22 февраля, в здании Манежа Нижегородского государственного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «Пермские боги» (6+). Экспозиция, посвященная феномену пермской деревянной храмовой скульптуры. Экспозицию подготовили Пермская государственная художественная галерея и Нижегородский государственный художественный музей. Она стала первым крупным событием в программе «Пермь-300» за пределами Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра культуры края Аллы Платоновой, уникальная коллекция пермской деревянной храмовой скульптуры по праву считается жемчужиной огромного фонда пермской галереи, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей. Она отметила, что «Пермские боги» крайне редко покидают Пермскую художественную галерею, однако в в юбилейный год для краевой столицы власти посчитали важным показать эти сокровища за пределами региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в рамках 300-летия столицы Прикамья за пределами региона пройдет целая серия выставок, экспозиций и других мероприятий.

«Мы хотим разделить этот большой и значимый для нас праздник с жителями других регионов страны. Поэтому мы с удовольствием приглашаем всех посетить Пермь. А многие из тех, кому не удастся приехать к нам, смогут познакомиться с Пермским краем или узнать больше о его истории, достижениях, уникальных шедеврах искусства, увидеть театральные постановки в своих городах. Например, уже в марте на сценах московских театров в рамках «Золотой маски» свои спектакли представят пермские театры — номинанты премии», — акцентировал Дмитрий Махонин.

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