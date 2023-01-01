Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в Доме литератора появится «Квартира Мастера» Фестиваль «Вокруг да около» стал «инаугурацией» новой концертной площадки Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Масленичный фестиваль «Вокруг да около» (6 +) впервые проходит на новой площадке — в Доме литератора, полукруглом пристрое к «Дому чекистов», где муниципальное учреждение «Пермконцерт» открыло камерный зал.

Бывшее помещение Пермского отделения Союза писателей России перешло к творческому объединению два месяца назад. Как рассказала директор «Пермконцерта» Ирина Кулёва, за это время организация на собственные средства обустроила зал на 60 посадочных мест, для которого были приобретены новые кресла, световое и звуковое оборудование; а также отремонтировала холл, гардероб и санузлы.

В дальнейшем «Пермконцерт» намерен претендовать на муниципальное финансирование обустройства музыкальной гостиной на первом этаже и двух камерных помещений в цоколе — там будет «Квартира Мастера», состоящая из гостиной с камином и спальни — примерно таких, какие описаны в «Мастере и Маргарите» Булгакова. В этих комнатах будут проходить события, связанные с литературой, а на лестнице и в холле «Пермконцерт» намерен проводить выставки.

эскиз интерьера комнаты Мастера

Гости открытия масленичного фестиваля «Вокруг да около» могли не только осмотреть новые владения «Пермконцерта», но и полистать альбом эскизов интерьеров будущего Дома литератора, а также пройти с экскурсиями в окрестностях «Дома чекистов» и послушать многочисленные истории, связанные с этим местом.

Концерт открытия фестиваля был концептуальным, демонстрирующим идеологию новой площадки, основывающуюся на творческой коллаборации разных творческих направлений: наряду с коллективами и солистами «Пермконцерта» в нём принимали участие писатели Олег Черняк и Галина Шестакова, которые читали свои рассказы, и театр моды LikStar, который показал коллекцию модельера Оксаны Горанковой «Пермь 300» с использованием натурального меха и мотивов пермского звериного стиля.

Андрей Чунтомов

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