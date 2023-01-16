Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермконцерт займёт помещение Пермского отделения Союза писателей в Доме чекистов Но планирует сохранить здесь традицию поэтических и прозаических читок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полукруглый пристрой к «Дому чекистов» по адресу Пермь, ул. Сибирской, 30 станет помещением учреждения культуры «Пермконцерт». Информацию, которую 17 января опубликовал ряд СМИ, «Новому компаньону» подтвердила директор «Пермконцерта» Ирина Кулёва.

На протяжении почти полувека — с 1974 года — в этом пристрое располагалось Пермское отделение Союза писателей РФ, однако в августе 2022 года председатель союза Владимир Якушев вынужден был оставить помещение, поскольку больше года оплачивал аренду и коммунальные услуги из собственных средств, не получив муниципальную субсидию. В декабре 2022 года муниципалитет передал помещение «Пермконцерту» — организации культуры, которая объединяет несколько концертных коллективов и сольных исполнителей: камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова, ансамбли «Ярмарка», «Ба-Ба-Ту», «Ромэн», «Воскресение», балалаечника Андрея Кирякова, певцов Никиту Савостина, Марию Савостину, Владимира Печёнкина.

По просьбе нашего издания Ирина Кулёва поделилась планами на новое помещение.

По её словам, сейчас там необходим ремонт: в здании очень холодно, выбиты окна, нет пожарной сигнализации, общее состояние неудовлетворительное. В настоящее время организация ищет финансирование: ремонт будет недешёвым, поскольку здание — объект культурного наследия. Ирина Кулёва уверена, что на первый этап ремонта — приведение в порядок концертного зала — финансирование найдётся, и уже с 20 по 28 апреля в небольшом камерном зале, где раньше проходили книжные презентации и поэтические читки, состоится ряд событий традиционного масленичного фестиваля «Вокруг да около» (6+).

В дальнейшем «Пермконцерт» планирует обустроить в пристрое репетиционные площади и выставочное пространство. Планируется выставка, посвящённая писательской истории Прикамья, а в подвальном помещении — мини-музей истории «Дома чекистов» и гостиная в стиле 1930-50-х годов.

Ирина Кулёва рассчитывает, что новое помещение станет базой для интересных коллабораций и новых проектов. В частности, планируется творческое содружество с писателями, чтобы традиция поэтических и прозаических читок не прекращалась. В планах также концерт под открытым небом в расположенном по соседству сквере.

Председатель Пермского отделения Союза писателей Владимир Якушев тоже надеется на такое сотрудничество. В своё время он планировал открыть в этом пристрое учреждение культуры, однако не нашёл финансирования. Сейчас офис писательской организации находится в цокольном этаже жилого дома на ул. Революции, 15, однако юридический адрес остаётся прежним — ул. Сибирская, 30. Писательские архивы более чем за полвека Якушев передал в Государственный архив социально-политической истории.

«Пермконцерт» не намерен покидать занимаемые сейчас помещения в ДК им. Солдатова: пристрой к «Дому чекистов» — это дополнительные площади, которые будут использоваться в первую очередь для камерных концертов и выставок.

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