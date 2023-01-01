Елена Синица
К делу о законности соглашения по строительству онкоцентра привлекли УФАС Прикамья
Рассмотрение дела отложено на 13 марта
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Сегодня, 22 февраля, состоялось основное судебное заседание по иску прокуратуры Пермского края об оспаривании концессионного соглашения по созданию онкологического центра. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Пермского края.
По инициативе суда к делу привлекли третье лицо — Пермское УФАС. Судебное заседание отложено на 13 марта 2023 года.
Сейчас Клинике инновационных исследований запрещено совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству онкологического центра, а Пермскому краю — любые действия, направленные на исполнение соглашения.
Напомним, 8 февраля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона и наложил запрет на выполнение каких-либо действий по заключённому концессионному соглашению о строительстве нового онкоцентра в Перми между краевыми властями и ООО «Клиника инновационных исследований» (КИС). Обеспечительные меры накладываются до принятия решения по иску прокуратуры о признании недействительной заключённой концессии.
По мнению прокуратуры, концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Кроме этого, в прокуратуре обратили внимание, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра. Затраты на строительство же должны будут возместить из бюджета. Помимо этого, реновация оборудования в центре в период действия концессии также будет проводиться за счёт региона, а не концессионера.
В то же время, краевой минэк отмечает, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств. Это условие выполняется, отмечают в ведомстве.
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