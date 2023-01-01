Максим Артамонов Проблему туалетов на конечных остановках в Перми должны решить до 1 сентября Соответствующее поручение мэрии дали депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

До 1 сентября 2023 года городские власти должны проработать вопрос обустройства санитарных узлов на конечных остановочных пунктах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Об этом на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы сказал депутат Арсен Болквадзе.

Он пояснил, что на одной из рабочих групп по транспорту депутаты «проговаривали, что у нас конечные остановочные пункты общественного транспорта не всегда и везде должным образом оборудованы санитарными удобствами, в том числе для пассажиров и водительского состава».

«Это проблема уже долгие годы висит, и у администрации вроде как есть поручение, но тем не менее ничего не двигается», — напомнил Болквадзе.

В связи с этим предлагается дать городским властям поручение до 1 сентября решить этот вопрос. Мэрия должна подсчитать, сколько будет таких пунктов и «в какие средства это выливается».

«Думаю, это будет серьёзной подвижкой в обеспечении должной инфраструктурой нашего общественного транспорта для граждан и тех, кто на этом транспорте работает», — отметил депутат.

Напомним, почти два года назад, в мае 2021-го, Арсен Болквадзе уже поднимал вопрос о туалетах на конечных остановках, а точнее, их отсутствия. Он упомянул, что с мэрией Перми ведётся долгая переписка — «сперва, вроде как, это полномочия администрации, потом — перевозчик должен организовать условия». В итоге, вновь страдают жители, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, да и «просто нормы порядочности», а водители остаются «заложниками ситуации».

В ноябре прошлого года городские власти пообещали к 2023 году установить на конечных остановках общественного транспорта Перми 11 туалетных кабинок, предназначенных для водителей и кондукторов.

Сообщалось, что «Пермгорэлектротранс» возьмёт их в аренду и будет обслуживать. На эти цели планировалось потратить 1,4 млн руб.

В Перми туалеты для водителей появились около трёх лет назад, но с ними сразу возникли проблемы. Как рассказал «Новому компаньону» водитель автобуса на одном из маршрутов в Орджоникидзевском районе, сейчас туалеты на конечных остановках представляют собой «пластиковые будки, которые толком не чистят», а «местные вандалы постоянно их переворачивают».

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