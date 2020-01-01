Елена Синица Тяп-ляп и нахлёст Депутаты гордумы подискутировали о состоянии пермских остановок Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы 25 мая депутаты заслушали доклад о передаче полномочий по содержанию, ремонту и уборке остановок от МКУ «Гортранс» в территориальные органы, муниципальные учреждения по благоустройству районов. Тема остановочных павильонов оказалась той ещё больной мозолью и переросла в целую дискуссию.

Вопросы у парламентариев вызвала не столько передача полномочий, сколько уже не первый день существующие проблемы, связанные с остановками.

Например, депутата Сергея Захарова интересует вопрос обклейки остановок рекламными объявлениями. По его мнению, предпринятые меры «не такие эффективные», а планируется ли менять подход — непонятно. Он считает, что нужно «переломить ситуацию и сделать уже остановки чистыми».

Как сообщил и. о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников, сейчас борьба ведётся с помощью специальных информационных стендов. Там, где они стоят, по его словам, несанкционированных объявлений становится всё меньше.

«Также мы хотели как-то блокировать телефонные номера, указанные в объявлениях. Эта работа у нас ведётся», — добавил он.

Депутата гордумы Арсена Болквадзе смутило финансирование остановочных павильонов: на те, что в центре города, средств выделяется больше. Сергея Красильникова этот факт не сильно смутил, ведь «в центральном планировочном районе не только с остановочными комплексами такая ситуация, но и с содержанием улично-дорожных сетей». Также он обратил внимание, что на стоимость влияет и количество остановочных пунктов, так как именно остановочные павильоны сейчас не везде расположены.

Тогда Арсен Болквадзе выступил с предложением разделить все имеющиеся остановки на категории и утвердить для каждой финансирование без привязки к району.

«Жители вправе пользоваться остановочными павильонами, вычищенными от снега, рекламы, надписей, независимо от того, в каком районе они живут», — пояснил депутат. Договорились на том, что замечания учтут, вопрос отработают.

Ещё одним уязвимым местом стало качество установки и безопасность остановок.

Депутат Вероника Куликова отметила, что в последнее время «нередки случаи, что остановки сносит порывом ветра», а от этого страдают жители Перми. В связи с этим у неё возник вопрос: в чьей компетенции будет находиться эта сторона вопроса после передачи полномочий и проводятся ли проверки качества установки остановочных пунктов.

После несчастных случаев, со слов Сергея Красильникова, уже завершено обследование остановочных пунктов на предмет их технического состояния. Сейчас ведётся подсчёт денежных средств, которые требуются для выполнения минимального ремонта, «чтобы эти остановки стояли и ни при каких ветрах или ещё от чего-нибудь не падали». А ответственность за это с 1 июля будут нести территориальные органы.

Депутат Владимир Молоковских тоже поддержал тему качества остановок.

«Я иногда хожу пешком, каждый раз, когда прохожу мимо остановок, смотрю, как они сделаны. Ну это просто ни в какие ворота — тяп-ляп и нахлёст. Качество ужасное. Такое ощущение, что ночью пьяный сварщик варил», — отметил он.

Кроме этого, парламентарий поинтересовался, почему ремонт остановок должен проводиться за счёт бюджета, если имеется конкретный подрядчик, который их установил. По словам Сергея Красильникова, те остановки, которые попадают под гарантийный срок (пять лет), отремонтирует подрядчик. Сейчас же проводится обследование более старых остановок. Выслушав и. о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации, Владимир Молоковских добавил, что остановки у нас проверяются только после несчастных случаев, а «установку остановок никто не принимает».

«Есть определённые методики приёмки работ. В конце концов, попробовали бы одну погрузчиком дёрнуть — выдернется она или нет», — предложил депутат. Кроме этого, он предложил добавлять таких подрядчиков в чёрный список.

Затем Арсен Болквадзе поднял тему туалетов на конечных остановках, а точнее, тему их отсутствия. Он упомянул, что с администрацией ведётся уже долгая переписка — «сперва, вроде как, это полномочия администрации, потом — перевозчик должен организовать условия». А в результате, как сказал парламентарий, вновь страдают жители, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, да и «просто нормы порядочности», а водители остаются «заложниками ситуации».

На это Сергей Красильников вновь сказал о том, что вопрос отрабатывают с перевозчиками, а решение этих вопросов «вы увидите в ближайшее время».

«А в какое, если можно обозначить, время? Месяц там, неделя?» — уточнил Арсен Болквадзе. По итогу решили взять срок в месяц. После депутат добавил, что сейчас остановки города находятся не в том состоянии, чтобы можно было сказать, что «есть чем гордиться».

Он отметил, когда-то планировалось, что ещё «лебедевские» остановки (дизайн остановок, который придумал Артемий Лебедев) будут с подсветкой, кнопкой вызова полиции, с доступом к интернету. Тем не менее эта история «заглохла».

Всё это дело Арсен Болквадзе резюмировал так: «Вот как театр начинается с вешалки, так и общественный транспорт — с остановки».

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