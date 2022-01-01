Максим Артамонов В Перми установят 11 новых туалетов на конечных остановках общественного транспорта Водители автобусов обращают внимание на проблемы с уже существующими Поделиться Твитнуть

К 2023 году городские власти обещают установить на конечных остановках общественного транспорта Перми 11 туалетных кабинок. Они будут служебными и предназначены для водителей и кондукторов.



«Пермгорэлектротранс» возьмёт их в аренду и будет обслуживать. На эти цели планируется потратить 1,4 млн руб.



«Не на всех конечных (начальных) пунктах маршрута общественного транспорта есть диспетчерский пункт, оборудованный санузлом. В связи с этим, МУП «Пермгорэлектротранс» проводит закупку на аренду и обслуживание мобильных туалетных кабин с целью соблюдения трудового законодательства в части исполнения обязанностей по обеспечению бытовых нужд сотрудников», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.



В Перми туалеты для водителей появились около трёх лет назад, но с ними сразу возникли проблемы. Как рассказал «Новому компаньону» водитель автобуса на одном из маршрутов в Орджоникидзевском районе, сейчас туалеты на конечных остановках представляют собой «пластиковые будки, которые толком не чистят».



«Местные вандалы постоянно их переворачивают, причём везде, а не только в каком-то определённом месте. Эти туалеты часто стоят в прямой видимости остановки, прямо около неё. Пассажиры стоят и смотрят, как водитель или кондуктор заходят в эту вонючую будку. Я стараюсь туда вообще не заходить. Это самое настоящее унижение. В морозы там вообще можно околеть», — пояснил водитель.



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