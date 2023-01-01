Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Третьяковской галерее пройдёт День Пермского края 3 марта состоится презентация новой линейки сувенирной продукции Поделиться Твитнуть

В Новой Третьяковке 3 марта состоится День Пермского края. Это событие входит в ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми и проходит в рамках фестиваля «Первозданная Россия» (0 ).

Как рассказали в Пермском доме народного творчества «Губерния», являющемся одним из организаторов мероприятия, в числе событий Дня Пермского края — научно-просветительская программа «По следам географических и этнографических экспедиций», знакомство с туристическими маршрутами Прикамья, уроки мастеров, где можно будет узнать о традиционных для Пермского края ремёслах, программа этнической музыки.

В рамках Дня Пермского края будет презентована линейка сувенирной продукции «Пермская диковина». Новый бренд объединяет изделия, созданные ремесленниками, официально носящими статус «народных мастеров Пермского края» — ткачами, гончарами, камнерезами, мастерами традиционной росписи и резьбы по дереву.

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