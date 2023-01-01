Елена Синица Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов в вузах Срок обучения может составить пять-шесть лет Поделиться Твитнуть

Президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет. С таким предложением он выступил во время послания Федеральному собранию.

«Предлагаю вернуться к базовой для нашей страны системе образования и вернуть специалитет со сроком обучения от четырёх до шести лет. Для отдельных специальностей можно будет продлить обучение. Аспирантура будет выделена в отдельный блок»,— сказал Путин.

Сейчас начальным этапом академической квалификации в России является бакалавриат. Он является традиционным для участвующих в Болонском процессе стран. Однако летом 2022 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о выходе российских вузов из Болонской системы образования.





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