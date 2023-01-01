С начала года предприниматели Перми добровольно демонтировали 170 «неправильных» вывесок Поделиться Твитнуть

10 января вывеска на кафе в ЦУМе ещё была

Елена Синица

С начала 2023 года в районах Перми в добровольном порядке было демонтировано 170 вывесок. Всего за 2022 год выявлено более 3,7 тыс. ненормативных вывесок, более 2,9 тыс. из них демонтированы. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

В администрации напомнили, что демонтажу подлежат вывески, не соответствующие городским Правилам благоустройства и не зафиксированные в колерном паспорте зданий. Сначала сведения о несоответствующих вывесках вносятся в реестр, затем предпринимателям направляются предупреждения о добровольном приведении вывески в соответствие. В случае невыполнения предписания собственником вывески демонтируют в принудительном порядке, а с собственника взыскиваются средства, потраченные на демонтаж, перемещение и хранение.

Напомним, 11 января с фасада пермского ЦУМа исчезла вывеска кафе «Вкусно — и точка». Ранее власти города потребовали снять её как нарушающую требования городских Правил благоустройства. Исправленного варианта на фасаде пока не появилось.

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