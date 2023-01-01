Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермскому ТЮЗ нужны старые доски Театр включается в празднование юбилея Александра Островского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский театр юного зрителя готовит премьеру спектакля «Лес» (18+, содержит сцены курения) к 200-летию со дня рождения Александра Островского. Ставит спектакль худрук театра Константин Яковлев, художник-постановщик Елена Турчанинова (Красноярск), хореограф — Татьяна Безменова (Москва), за музыкальное оформление отвечает Марк Либерзон.

Судя по несколько путаной и загадочной аннотации на сайте театра: «В хрестоматийном сюжете комедии о том, как богатые дамы во все времена влюбляются в юношей и разоряются, на сцене Пермского ТЮЗа прослеживаются параллели между характерами персонажей и артистов, что, безусловно, обостряет основной конфликт пьесы, заключённый в разности обывателей и людей театра, последние из которых лучше и тоньше чувствуют эту жизнь», — речь пойдёт о театре — главном герое очень многих пьес Островского.

Для подготовки к спектаклю театр объявил сбор старинных вещиц. Уже приобретена почти музейная диковинка — английская концертина, или ручная гармоника 1883 года.

Сейчас театр призвал зрителей поделиться старинными досками — нужно четыре доски длиной по два метра для постройки декораций.

«Подобных досок — с историей — полно в Перми и её окрестностях. Нам нужны такие для спектакля «Лес». Не новые! Уже изрядно послужившие, — говорится в соцсетях театра. — Если у вас в хозяйстве имеются похожие доски, поделитесь, пожалуйста! Вывезем».

«Новый компаньон» уже писал о том, как пермские театры планируют отмечать юбилей великого драматурга: в Перми ставится сразу две «Бесприданницы», в Доме актёра состоится театральный марафон, а авторский театр «Белая овца» вскоре представит свою версию комедии «Волки и овцы» (12+).

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