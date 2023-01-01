Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Авторский театр из Перми «Белая овца» получил грант на постановку «Короля Лира» Поделиться Твитнуть

Центр по реализации проектов в сфере культуры подвёл итоги конкурса грантов на развитие театрального дела. Комиссия под руководством заместителя председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей Сергея Баракина поддержала девять проектов из небольших театров Перми и Пермского края. В числе грантополучателей — частный авторский театр «Белая овца», специализирующийся на спектаклях для семейного просмотра.

Как рассказала директор и художественный руководитель театра Анна Крашенинникова, за три года существования «Белая овца» выигрывает уже седьмой грант. Это основной источник постановочных средств для театра: спектакли в нём проходят бесплатно — по предварительной записи через страничку ВКонтакте; правда, и работают артисты бесплатно: театр самодеятельный, для выступающих на его сцене врачей, фармацевтов и специалистов других нетворческих профессий это хобби.

На средства грантов разного уровня Анна Крашенинникова оборудовала театральный зал в арендованном помещении в комплексе «Паруса над Камой» и поставила аж 16 спектаклей, входящих в актуальный репертуар театра. Спектакли проходят по выходным, в 15:00.

Нынешний грант «Белая овца» получила на постановку спектакля по «Королю Лиру» Шекспира (12+). Как рассказала режиссёр-постановщик, она же автор сценической адаптации пьесы, новая постановка, как и большинство спектаклей театра, будет ориентирована на семейную аудиторию. В центре внимания будет история двух семей, взаимоотношения отцов и детей. В спектакле планируются музыкальные фрагменты — песни на тексты шекспировских сонетов.

Премьера состоится в декабре 2023 года.

Вместе со всеми театрами города «Белая овца» отмечает 200-летие со дня рождения Александра Островского и 300-летие Перми. В честь первой даты ставится комедия «Волки и овцы» (12+), премьера — 8 и 9 апреля, а в честь второй — спектакль по произведениям Василия Каменского «Зажигатель планет» (12+): основой инсценировки станет поэма «Степан Разин». Премьера — в мае.

Анна Крашенинникова хорошо известна театралам старшего поколения как руководитель суксунского муниципального театра «Ступени», существовавшего в начале 2000-х годов.

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